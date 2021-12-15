Покупать билеты на поезд можно будет через Facebook Messenger и Apple Messages

Укрзализныця расширила использование соцсетей для приобретения билетов. Фото: Pexels

Укрзализныця начала продавать билеты через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса

Компания запустила свой официальный чат-бот для продажи билетов и отправки уведомлений о рейсе. Ранее такую ​​функцию уже запустили в Viber и Telegram, сообщает Укрзализныця.

"В Украине несколько компаний наладили официальную поддержку своих клиентов в Apple Messages для бизнеса. Сегодня Укрзалізниця делает неожиданный для рынка шаг и становится одним из первопроходцев в этом направлении. Что касается Facebook Messenger, то это уже привычный для пассажиров канал общения с Укрзализныцей. Теперь он становится более функциональным. Можно прямо из Facebook заказать билет и ланч-бокс в дорогу", - сообщил руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Через Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger пассажиры могут покупать билеты на поезда дальнего сообщения и скоростные поезда Интерсити+, возвращать билеты, смотреть расписание рейсов, онлайн-табло станций и узнавать, к какой платформе прибывает поезд.

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Проект реализовали на базе технологии Corezoid Process Engine совместно с технологическим партнером Укрзализныци Middleware.

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. Во Львов, Ужгород и Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок.