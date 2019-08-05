Показатели зарплаты выросли на 18%

В Киеве зарплата выросла на 18%. Фото: apostrophe.ua

В Киеве заработная плата за месяц составляет 15 183 грн. Это на 18% выше, чем аналогичный показатель 2018-го. Кроме этого, за первое полугодие 2019 на 19,5% увеличился объем строительных работ в столице.

"По последним статистическим данным, среднемесячная заработная плата в городе Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, до 6,7% сократился уровень безработицы", - сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

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Оборот розницы вырос на 14,4%, а экспорт и импорт товаров - на 21,4% и 11,6%.

По состоянию на начало августа не удалось собрать 16,6% запланированных налогов и ЕСВ.

Доходная часть бюджета выполнена на 83,4%, свидетельствуют данные, опубликованные Государственным казначейством 4 августа. Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019-го составили 585,8 млрд грн, что на 16,6% меньше ожидаемого уровня и на 13,7% больше прошлогоднего показателя за этот период.