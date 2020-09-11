Показатель средней зарплаты для расчета пенсий снизился

За июль 2020 года показатель составляет 9837 гривен 35 копеек. Фото:

В Пенсионном фонде назвали показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для начисления пенсии.

Показатель утвердили в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". За июль 2020 года он составляет 9 837 грн 35 коп, сообщают в Пенсионном фонде.

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В июне он составил 11 197 грн 38 коп.

В 2021 году Минсоцполитики планирует создать программы повышения пенсий. Объемы пенсионных выплат зависят от повышения минимальной зарплаты, пояснила министр социальной политики Марина Лазебная.