Показатель средней зарплаты для расчета пенсий снизился

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
1 Просмотров: 684
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 567
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1476
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1134
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 513
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Запустили сервис, который сравнивает цены на газ
Запустили сервис, который сравнивает цены на газ
Как защитить от мошенников номер телефона, к которому привязана карта
Как защитить от мошенников номер телефона, к которому привязана карта
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 117
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2331
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 675
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10008
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 225
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 сентября 2020
Просмотров: 396
Горіх і Ігор
Рідних братів і сестер я не мав, тому няньчив сусідських. Якось мати забирала мене з дитячого садка й повідомила новину — тітка Міля купила ...
пятница, 11 сентября 2020 14:16

Показатель средней зарплаты для расчета пенсий снизился

  Комментировать
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий снизился
За июль 2020 года показатель составляет 9837 гривен 35 копеек. Фото:

В Пенсионном фонде назвали показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для начисления пенсии.

Показатель утвердили в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". За июль 2020 года он составляет 9 837 грн 35 коп, сообщают в Пенсионном фонде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев

В июне он составил 11 197 грн 38 коп.

В 2021 году Минсоцполитики планирует создать программы повышения пенсий. Объемы пенсионных выплат зависят от повышения минимальной зарплаты, пояснила министр социальной политики Марина Лазебная.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показатель средней зарплаты для расчета пенсий снизился». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Основали крупнейший украинский профессиональный хор

Суд вынес приговор 39 воинам

Гетьман отрекся от булавы

В Крыму произошло землетрясение

Коноплянка забил чудо-гол Англии

Арестовали Джемилева

Теракт 9/11: день, который изменил США

Самое читаемое
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19 Просмотров: 6903
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова &quot;зупа&quot; в учебнике
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова "зупа" в учебнике Просмотров: 5571
Ветеран застрелился в прямом эфире
Ветеран застрелился в прямом эфире Просмотров: 5455
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
5
 Просмотров: 4716
Каменских призналась, что не хотела замуж за Потапа
Каменских призналась, что не хотела замуж за Потапа Просмотров: 3726
Экономика
Кум Путина впервые вошел в десятку самых богатых людей в Украине
Кум Путина впервые вошел в десятку самых богатых людей в Украине Просмотров: 81
Упали импорт и экспорт: назвали цифры
Упали импорт и экспорт: назвали цифры Просмотров: 27
Назвали фамилию министра, которого могут уволить
Назвали фамилию министра, которого могут уволить Просмотров: 351
Apple и Kernel: во что украинцы инвестируют деньги
Apple и Kernel: во что украинцы инвестируют деньги Просмотров: 90
Законопроект №3656 о снижении ставки НДС поможет вывести АПК из "тени" – эксперт
Законопроект №3656 о снижении ставки НДС поможет вывести АПК из "тени" – эксперт Просмотров: 72
Больше всего комментируют
9
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
6
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами
3
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
Голосов: 25212
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua