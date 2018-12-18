Показали изображения новой 5-гривневой монеты

20 декабря Национальный банк Украины ввел в оборот монету, посвящённую Киеву.

Автор: fakty.ua НБУ запускает в оборот 5-гривневую монету

Номинал монеты 5 гривен, а тираж - 45 тыс. экземпляров, рассказывают Факты.

Автор: fakty.ua НБУ запускает в оборот 5-гривневую монету

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На монете изображены одни из главных символов Киева: Парковый мост, Софийский собор, Верховная Рада, а также ветка каштана.

Нацбанк выпустил новую коллекционную монету, посвященную новогодним праздникам. Монету номиналом 5 грн изготовили из нейзильбера. Будет иметь тираж 50 тыс. шт. В продаже появится с 17 декабря 2018-го, сообщила пресс-служба регулятора.