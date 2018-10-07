Показали доходы и убытки крупнейших государственных компаний: топ-5

100 крупнейших госкомпаний Украины получили 44.4 млрд.грн прибыли

По итогам 2017 года 100 крупнейших госкомпаний Украины получили 44.4 млрд. грн прибыли. Это на 38,5% больше показателя 2016 года.

Общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составила более 1,5 трлн грн. Это почти на 5% больше, чем на конец 2016 года, пишет finance.ua.

Наиболее прибыльными компаниями стали НАК Нафтогаз Украины, Администрация морских портов, Центрэнерго, Укрэнерго и аэропорт Борисполь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Местные власти на депозитах в госбанках держат 15 млрд грн

В прошлом году чистая прибыль Нафтогаза составил 39,3 млрд грн, тогда как в 2016-м - 17,8 млрд грн. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, эта сумма составляет 88,5% общего финансового портфеля топ-100 госкомпаний.

Однако, предприятия электроэнергетической отрасли в 2017 году снизили прибыль на 33% - до 4 млрд грн. Чистая прибыль Укрэнерго за 2017 сократился с 3 млрд грн до 1,7 млрд. грн

Центрэнерго стала единственным энергогенерирующим предприятием, в 2017 году увеличило прибыль в пять раз по сравнению с 2016 годом - до 1,9 млрд. грн.

Прибыль Администрации морских портов по итогам 2017 составил 3,6 млрд грн. Это на 6,5% меньше, чем в 2016 году.

Прибыль аэропорта Борисполь был на уровне 1,7 млрд грн. Это на 25% больше, чем в 2016 году.

Предприятия угольной промышленности завершили 2017 с убытками в 3,1 млрд грн. Предприятия химической отрасли сократили ущерб на 60% - до 1,3 млрд грн в 2017 году по сравнению с 3,2 млрд грн в 2016 году.

Госбюджет в январе-сентябре 2018 получил 674,702 млрд грн доходов. Это на 18,858 млрд грн ниже планового показателя на этот период.За данным Госказначейства, по сравнению с аналогичным периодом 2017 доходы госбюджета за 9 месяцев 2018 выросли на 88,944 млрд грн.