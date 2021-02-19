Поиск работы: за какими объявлениями чаще всего стоят мошенники

Украинцам советуют помнить, что работы "набор текста" - нет. Фото: unsplash

Украинцам советуют осторожно относиться к вакансиям, где предлагают бесплатно выполнить большое тестовое задание, сообщить конфиденциальные данные или купить обучения.

О деталях мошеннических схем пишут freelancehunt.

Набор текста со сканов или рукописей

Классическая схема, которая встречается на просторах интернета довольно часто. Обычно на объявление откликается много начинающих, ведь набирать тексты - простая работа, с которой справится практически каждый.

В случае мошенничества заказчик может попросить внести страховку, как гарантию того, что будущий работник серьезно настроен работать. Затем мошенник исчезнет с задатком, не предоставив ничего взамен.

Украинцам советуют помнить, что работы "набор текста" - нет. Текст со сканов давно распознают программы и боты. Зато есть рерайтинг, копирайтинг, транскрибация.

Тестовое задание без оплаты

Есть риск, что заказчик исчезнет с хорошей работой, не заплатив. Иногда сборщики бесплатного контента требуют написать текст на 10 тыс. знаков или 5 постов, которые затем используют в своих целях. Этого можно избежать, если работать только по предоплате. Или делать тестовое в том объеме, который не жалко подарить заказчику.

Оплата только на карту банка N

Интересная вакансия с оплатой выше среднего по рынку, практически сразу ответ "Вы нам подходите". Но заказчик сообщает, что может платить только на карту определенного банка.

Мошенничество заключается в том, что у собеседника нет работы. Он сам пытается заработать с помощью реферальной программы банка.

"Препятствий, чтобы перевести деньги межбанковским переводом, практически нет. В крайнем случае, попросите собеседника оформить заказ через какую-то надежную биржу фриланса", - советуют украинцам.

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Кража конфиденциальных данных

Человек выполнил работу, заказчик обещает заплатить, но кроме номера карты просит указать срок действия пластика и код CVV/CVC2. Или переслать одноразовый пароль с смс. Получив всю финансовую информацию, мошенники просто снимут деньги с карты или рассчитаются ней в каком-то интернет-магазине.

Никому не следует сообщать пин-код, CVV-код, нельзя пересылать одноразовые пароли.

Платное обучение

Обещают хорошую работу с высокой зарплатой, но прежде чем получить должность, нужно закончить учебный курс. Другой вариант: предлагают сразу купить базу данных. Например, списки поставщиков для интернет-магазина, программу для накрутки подписчиков в соцсетях, список сайтов, на которых можно заработать.

"Покупка такого информационного мусора не гарантирует доход. Продавец получит деньги, покупатель - не факт", - говорится в материале.

93% украинских фрилансеров готовы перейти в штат, если им позволят работать из дома. Из них 44% хотели бы оставить проекты на фрилансе как подработку.