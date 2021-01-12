Подсчитали, на сколько вырастут платежки за электроэнергию

В апреле к вопросу стоимости электроэнергии вернутся. Фото: pexels.com

В феврале украинцы заплатят за электроэнергию по новым тарифам. В среднем суммы увеличатся на 78 грн.

Раньше за 100 кВт-ч надо было платить 90 коп., а за каждый последующий кВт-ч уже по 1,68 грн. С 1 января льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии отменили и вместо 90 коп. нужно сразу платить 1,68 грн/кВт-ч, рассказывает Obozrevatel.

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Впрочем, вероятно, в апреле к вопросу стоимости электроэнергии вернутся. Ведь специальные обязательства продавать электроэнергию госпредприятиям установили только до конца июня.

Эксперты отмечают, что повышать стоимость электроэнергии нужно было давно. Член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг на условиях анонимности пояснил: еще 2 года назад в Украине разработали план пересмотра тарифов, однако его так и не воплотили в жизнь.

Льготную цену на электроэнергию отменяют, чтобы избежать стремительного роста тарифа для населения с января следующего года. Если бы тарифы не изменили, цена на электроэнергию для бытовых потребителей формировалась бы на рыночных условиях и выросла бы более чем в 2,5 раза. То есть до около 3,30 грн/кВт-ч.