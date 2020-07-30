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четверг, 30 июля 2020 20:21

Подпись Зеленского под Меморандумом с МВФ означает, что он одобрил формулу "Роттердам +" - Дмитрий Вовк

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Подпись Зеленского под Меморандумом с МВФ означает, что он одобрил формулу &quot;Роттердам +&quot; - Дмитрий Вовк
Фото: Facebook/Вовк Дмитрий Владимирович

Президент Владимир Зеленский своей подписью под Меморандумом с МВФ фактически одобрил механизм ценообразования в энергетической сфере, который все знают как формулу "Роттердам+". На это обращает внимание бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрий Вовк.

"Подпись Зеленского под формулой ("Роттердам+") "Амстердам+". Пока не все об этом знают, а скоро может узнать каждый. Президент Зеленский действительно одобрил своей личной подписью в Меморандуме с МВФ принципы ценообразования на газ, абсолютно идентичны угольному "Роттердам+", а именно: импортный паритет; привязка к европейскому хабу (тоже в Голландии) плюс логистика в Украине; применение такой цены в том числе на газ, добываемый в Украине", - пишет Вовк в Facebook.

"Такое решение по газу в 2020 году новой властью нивелирует 4 года лживой пропаганды Геруса и Ко и доказывает политизацию 3 лет "расследования" НАБУ", - отметил Вовк.

"Собственно, что и требовалось доказать, а теперь осталось закрыть "уголовное производство" и сделать организационно-кадровые выводы", - отмечает бывший глава НКРЕКП.

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