Подпись Зеленского под Меморандумом с МВФ означает, что он одобрил формулу "Роттердам +" - Дмитрий Вовк

Фото: Facebook/Вовк Дмитрий Владимирович

Президент Владимир Зеленский своей подписью под Меморандумом с МВФ фактически одобрил механизм ценообразования в энергетической сфере, который все знают как формулу "Роттердам+". На это обращает внимание бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрий Вовк.

"Подпись Зеленского под формулой ("Роттердам+") "Амстердам+". Пока не все об этом знают, а скоро может узнать каждый. Президент Зеленский действительно одобрил своей личной подписью в Меморандуме с МВФ принципы ценообразования на газ, абсолютно идентичны угольному "Роттердам+", а именно: импортный паритет; привязка к европейскому хабу (тоже в Голландии) плюс логистика в Украине; применение такой цены в том числе на газ, добываемый в Украине", - пишет Вовк в Facebook.

"Такое решение по газу в 2020 году новой властью нивелирует 4 года лживой пропаганды Геруса и Ко и доказывает политизацию 3 лет "расследования" НАБУ", - отметил Вовк.

"Собственно, что и требовалось доказать, а теперь осталось закрыть "уголовное производство" и сделать организационно-кадровые выводы", - отмечает бывший глава НКРЕКП.