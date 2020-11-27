Подорожание электроэнергии: почему его не избежать и сколько будем платить

Наш рынок электрической энергии только формируется. Фото: unsplash

Новый исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко анонсировал повышение тарифа на электроэнергию для населения. По его словам, тариф с высокой вероятностью изменят течение следующего года.

Сейчас население платит: до 100 кВт/ч - 90 коп., свыше 100 кВт/ч - 1,68 грн.

Gazeta.ua спросила экспертов, целесообразно ли повышать цены на электроэнергию для населения.

Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам:

С 1 декабря вырастет тариф на распределение электроэнергии. Его уже утвердили. Он увеличится на 7 коп/кВт. Например, я употребляю 220 кВт в месяц. Если увеличить тариф на 7 коп., будет 15,40 грн. Значит в декабре заплачу 15 грн больше.

Другое дело, если с 1 января отменят ПСО, то есть публичные специальные обязанности, введенные для НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго". Тогда за электрическую энергию будем платить в разы больше.

В правительстве идут разговоры о необходимости выполнять требования МВФ, отменять ПСО. Если платежка за электроэнергию вырастет вдвое, это будет болезненно для населения. Поэтому Бойко сказал, что они работают над решением, которое будет как можно более мягким для населения.

Наш рынок электрической энергии только формируется. Государственные компании - Энергоатом, Укргидроэнерго и Укрэнерго - убыточны. Частные компании - в сверхприбылях. Ситуацию нужно менять. Но сделать это можно только позволив госпредприятиям реализовывать свою энергию свободно. В том числе по цене. Это означает, что тарифы для населения нужно поднять. Возникает дилемма. Если мы хотим не завалить всю систему, нужно повышать цену на электрическую энергию для населения. Но с другой стороны, это может привести к росту социальной напряженности. Задача правительства - найти решение, которое бы удовлетворило обе стороны.

Существуют различные варианты выхода из ситуации: от постепенного снятия ПСО до корректировки правил игры.

Алексей ОРЖЕЛЬ, член Правления BRDO, экс-министр энергетики и защиты окружающей среды:

Повышение цен на электроэнергию - нужный шаг, поскольку тарифы не покрывают себестоимости производства, транспортировки и распределения электрической энергии для населения.

Однако лучшее время потеряно. Это решение надо было принимать весной этого года. Тогда были исторически самые низкие цены на газ. А отопление, для которого в основном он используется, это львиная доля расходов населения. 1 апреля завершился отопительный период, поэтому для людей повышение тарифов на электрическую энергию было бы не таким болезненным. В условиях риска повторения локдауна, когда у людей сократились доходы, цена на газ больше, чем в прошлом году, поднимать стоимость электроэнергии является нонсенсом. Даже несмотря на наличие субсидий. Есть значительный риск, что люди просто не смогут платить по увеличенным тарифам.

Отдельная история - другие факторы повышения тарифов. Например, введение RAB для распределительных компаний. В условиях падения промышленного производства, локдаунов экономики, почему-то принимаются решения, ведущие к увеличению цены на электрическую энергию, даже если они не принимались десятилетиями. Избран худший момент.

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Александр ХМЕЛЕВСКИЙ, кандидат экономических наук:

Введение рынка электроэнергии в Украине привело к росту тарифов для промышленности до 2,5-4,0 грн за кВт. Соответственно, власти планируют поднять тарифы и для населения.

По словам исполняющего обязанности Министра энергетики Юрия Бойко, нынешний тариф покрывает только стоимость транспортировки электроэнергии. Поэтому, можно ожидать, что для населения тарифы будут повышены минимум до 2 грн. за кВт. Решение еще не принято, и дата введения новых тарифов неизвестна. Возможно, это будет 1 января. Возможно, тарифы повысят уже во 2-м квартале.

Повышение цен на электроэнергию ухудшит и без того тяжелое положение населения. Многие потеряли бизнес, работу, потратили сбережения. Рост тарифов будет способствовать росту долгов за коммунальные услуги, которые и так уже приобрели угрожающие формы. В условиях эпидемии и экономического кризиса власти должны поддержать население, не допустить социальной катастрофы.

Искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции и даже представляют угрозу для безопасной работы АЭС. К такому выводу пришел секретариат Энергетического сообщества Европейского союза.