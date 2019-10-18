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пятница, 18 октября 2019 09:07

Подорожание добычи руды вызовет новую волну трудовой миграции - Волынец

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Подорожание добычи руды вызовет новую волну трудовой миграции - Волынец
Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец прогнозирует новый поток трудовой миграции. Фото: КВПУ

Принятие законопроекта 1210 в существующей редакции станет одним из новых факторов, который резко спровоцируют очередной поток и без того сильной трудовой миграции украинцев, сказал в интервью "5 каналу" народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Это "гвоздь" в экономику, который приведет к уменьшению заработных плат на предприятиях, и ни в коем случае – к их увеличению. А также к неконтролируемой миграции", – отметил Волынец.

Вопрос трудовой миграции актуален для Украины уже не один год. Сильный дефицит рабочих рук уже давно испытывают все отрасли экономики. Согласно опросу Research&Branding Group, общий потенциал украинской миграции – 5 миллионов граждан.

Как показывает опыт стран ЕС, решить трудовой вопрос может только умение государства изучать рынок труда и четкая стратегия развития, которая базируется на анализе, а не на политическом популизме, считает Е. Кириченко, владелец международного агентства по трудоустройству Gremi Personal (Польша).

Напомним, на сегодня одним из главных работодателей Украины является металлургический комплекс. Он обеспечивает рабочими местами около четверти всего промышленно-производственного персонала.

5 Канал
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