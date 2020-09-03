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четверг, 03 сентября 2020 09:35

Подключить газ через банк или почту: какие нововведения предлагает Нафтогаз

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Подключить газ через банк или почту: какие нововведения предлагает Нафтогаз
Сейчас бытовой потребитель может заключить с Нафтогазом месячный или годовой контракт через сайт компании. Фото: pixabay.com

Украинцы смогут заключать контракты на поставку газа через Сбербанк, Приватбанк и Укрпочту.

"В течение октября-ноября мы планируем запустить предложение с нашими партнерами. Основными из них будут государственные банки и Укрпочта. Таким образом, сможем сделать наше предложение доступным для широкого круга клиентов", - сказал глава правления НАК Андрей Коболев в эфире канала "Украина 24".

По его словам, сейчас бытовой потребитель может заключить с Нафтогазом месячный или годовой контракт через сайт компании.

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"Пока что "ножками" еще некуда идти, можно это сделать только в интернете, потому что мы только запустили этот продукт", - добавил глава Нафтогаза.

В сентябре Нафтогаз повысил стоимость газа для клиентов на 45% - до 4,7 грн за куб. м с налогами, но без стоимости распределения. В предыдущем месяце они платили по 3,24 грн за куб. м.

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Дата
03
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