Поддержка бизнеса: кому спишут налоговые долги

Отсрочили погашения налогового долга для ФЛП. Фото: unsplash

Налогоплательщикам спишут налоговый долг, если его размер не превышает 3060 грн, и он не погашен на 1 ноября 2020 года.

Такое изменение среди ряда других в Налоговый кодекс внесла Верховная Рада, чтобы поддержать бизнес во время карантина, сообщает "РБК-Украина".

До 29 декабря 2021 года отсрочили погашения налогового долга для ФЛП, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6,8 тыс. грн.

Предполагается списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев.

Порог объема налогового долга для применения мер по его взыскания увеличивается до 3060 грн.

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Согласно документу, не будут облагать НДФЛ и налогом на прибыль предприятий доходы, полученные в соответствии с законом о соцподдержку застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина из-за коронавируса.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021-го.

Решили освободить от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ плательщиков единого налога первой группы с 1 декабря 2020 по 31 мая 2021-го. Определяется, что такие периоды включаются в страховой стаж.

Верховная Рада поддержала законопроект президента Владимира Зеленского о социальной поддержке застрахованных лиц в связи с карантинными ограничениями из-за Covid-19.