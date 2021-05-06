Под видом "годового тарифа" власть снова повысила цену на газ - Палица

Под видом "годового тарифа" от поставщиков власть увеличила цены на газ для населения в среднем до 10 грн за один кубометр.

Если правительство не установит экономически обоснованные тарифы, то уже осенью это приведет к долговому коллапсу ЖКХ и поставит под угрозу отопительный сезон.

Об этом заявил народный депутат и лидер Партии "За майбутнє" Игорь Палица.

"В начале года цена на газ также резко возросла до 9-10 грн. Тогда правительство было вынуждено срочно в ручном режиме зафиксировать тариф на уровне 6,99 грн до конца марта.

Наша депутатская группа предупреждала, что эта отсрочка не решает ключевой проблемы. Большинство украинцев не может платить коммуналку по таким необоснованно высокими тарифами.

Мы предложили эффективные шаги, которые позволят снизить цену на газ до 60%. Ведь сегодня она искусственно завышена. Тогда власть к нам не прислушивалась. Теперь об этом говорит новый глава Нафтогаза", — написал Палица.

По его словам, в Украине необходимо срочно создать цивилизованный рынок газа, чтобы цена регулировалась рыночными инструментами, а не монополистом или правительством.

Напомним кроме установления экономически обоснованного тарифа на газ, депутатская группа "Партия "За майбутнє" в Верховной Раде предлагала ввести мораторий на повышение тарифов на газ и электроэнергию минимум на один год, расширить программу субсидий и упростить порядок их получения гражданами, а также увеличить добычу украинского газа.