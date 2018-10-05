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воскресенье, 07 октября 2018 21:10

Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги

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Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
Украинцы могут на 40% снизить потребление газа и тепла, если начнут утеплять свое жилье. Фото: Новий Погляд

В августе задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг снизилась на 0,8% - до 38,4 млрд грн. Больше всего украинцы задолжали за природный газ и отопление.

"За прошлый год доходы населения выросли на 28%. Инфляция составила 13%. Прогнозируют, что газ подорожает почти на 25%. Однако затраты на обогрев домов составляют в среднем до 20% от доходов семей. Таким образом, уровень доходов населения покрывает расходы, связанные с подорожанием газа. Поэтому формальных экономических оснований для роста задолженности нет ", - рассказал Gazeta.ua Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего.

В Украине страдает платежная дисциплина. Кроме того, население не активно утепляет жилье.

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"При инвестициях $1,2-1,5 тысяч в среднюю двухкомнатную квартиру на 40% снижается потребление газа и тепла. Если в Украине запустят комплексную программу утепления и энергосбережения, расходы населения при повышении цены на газ будут не расти, а наоборот падать", - объясняет эксперт.

По его словам, если семья имеет возможность, но не оплачивает коммунальные услуги, такие долги нужно возвращать в судебном порядке. Другое дело, если средств для оплаты коммуналки нет. Тогда долги можно даже списать.

В течение 2019-2021-х коммунальные тарифы подорожают на 10-20%. 2019-го на 19% вырастет стоимость природного газа. 2020-го цена возрастет на 20%, сообщили в Минэкономразвития. Горячая вода, отопление в следующем году подорожают на 11,5%. На 11% тарифы вырастут 2020-го, на 15% - 2021-го. 2019-го электроэнергия подорожает на 20,5%. 2020-го - на 15%, 2021-го - на 20%.

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Дата
07
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