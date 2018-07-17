Почему украинцы тратят больше, чем зарабатывают

За первый квартал 2018 года украинцы потратили на 3,3% больше, чем заработали.

За год доходы населения увеличились на треть. Составили более 157 млрд грн. Больше всего выросли доходы пенсионеров - до 5 тыс. грн на человека. Правда к ним учли субсидии на оплату коммуналки. В отопительный сезон они доходили до 1500 грн в месяц, пишет "Сегодня".

Автор: Сегодня Украинцы почти все заработанное тратят на покупку товаров и услуг.

Украинцы почти все заработанное тратят на покупку товаров и услуг. Причем денег не хватает. Поэтому люди используют сбережения и берут кредиты. Так, за год на 4,3 млрд грн стало больше валютных кредитов.

"Реальные, то есть с учетом инфляции, зарплаты выросли за год почти на 30%. Прежде всего заработки поднялись за счет отбеливания зарплат. Но рост доходов работающих привел к дальнейшему расслоению населения по уровню доходов. Речь идет о пенсионерах. Если год назад в тех, кто получает минимальную пенсию, на еду уходило 82% доходов, то теперь - 90%. Из почти 12 миллионов пенсионеров около 7 миллионов имеют минимальную пенсию или чуть выше минимума. В итоге после двукратного повышения соцстандартов в 2017 году их доходы выросли на 9%, а инфляция составила 13,7%. То есть за год более половины пенсионеров стали беднее, несмотря на осовременивание пенсий и рост минимальных выплат", - говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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По его словам, после повышения зарплат работающие стали больше откладывать на валютные депозиты. Ведь опасаются девальвации гривни до заложенных в госбюджете 29,3 грн за долл. в среднем за год.

"Сейчас наблюдаются две тенденции. Первая - потребительские кредиты в долг берут те, кто занимается индивидуальным строительством. Так как с начала 2018-го началось резкое подорожание стройматериалов, и взять их в кредит оказывается выгоднее, пока не поднялась цена. Вторая тенденция - все больше людей не дотягивают до зарплаты из-за опережающего роста цен на продукты и активно пользуются кредитным лимитом по банковским картам", - говорит Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Он добавил, что осенью минимальная зарплата должна вырасти примерно на 400 грн. Это приведет к дальнейшему подъему официальных заработков и у тех, кто получает больше минимума.

С 1 января 2018 года в Украине с 3200 грн до 3723 грн выросла минимальная зарплата. До конца текущего года минимальные выплаты украинцев могут достичь 4200 грн в месяц. Для этого необходим рост экономики и создания новых рабочих мест.