Назвали самый выгодный бизнес

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Большинство юридических лиц при регистрации выбирают основным видом деятельности оптовую торговлю.

Физические лица-предприниматели - розничную, передает Opendatabot.

С начала 2018 в сфере оптовой торговли, за исключением транспортных средств, зарегистрировалось каждое третье предприятие. Это 11869 юридических лиц. А вот розничная торговля значительно меньше интересует юрлиц. Ею решило заниматься только 880 предпринимателей, то есть менее 2,5% новых предприятий.

Также за последние 2 года популярным видом деятельности среди юридических лиц стал общественный активизм. Если в 2016 году таких юрлиц было зарегистрировано 10,8% (5826), то в 2017-м - 8773.

Автор: Opendatabot. Назвали лучший вид бизнеса, который быстро приносит прибыли

То, что программисты оказались на последнем месте, не говорит о снижении популярности этой профессии.

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Большинство людей, работающих в этой сфере, регистрируются как физические лица-предприниматели. За последний год их количество выросло почти на 40%.

Среди ФЛП, появились в 2018 году, программисты занимают почетное второе место. А на первом - предприниматели, занятые в розничной торговле. Их доля составляет 30-36%.

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