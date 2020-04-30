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пятница, 01 мая 2020 21:10

Почему украинцы не спешат брать кредиты

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Почему украинцы не спешат брать кредиты
Предпринимателям нужны максимально простые условия получения кредитов. Фото: pixabay.com

Кредитная активность как бизнеса, так и населения снижается. Здесь даже вопрос не в стоимости кредитов. Люди не понимают, что будет с экономикой после снятия карантина, рассказал Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.

"Программа доступных кредитов под 5, 7 и 9%, разработанная правительством, не поможет. Только три из 10 платежеспособных клиентов соответствуют жестким требованиям банков. Другим кредиты не выдают", - говорит экономист.

По его словам, предпринимателям нужны максимально простые условия получения кредитов.

"Сумму кредита и размер компенсации процентной ставки от государства нужно унифицировать. У нас же сделали классификацию 5, 7 и 9% с размытыми критериями соответствия той или иной группе. Например, по количеству наемных работников, сроком деятельности и размерами доходов. В результате предприниматели, которые не имеют на это оснований, пытаются получить кредит под 5%. Им отказывают. В то же время средства под 9% в условиях годовой инфляции на уровне 2-3% дешевыми назвать нельзя. Если запускать доступные кредиты, то государство не должно ставить себе цель заработать на них", - говорит Кущ.

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В то же время предлагать кредиты заробитчанам не уместно, считает эксперт.

"Существуют основные 3 группы людей, которые едут за границу. Это предприниматели, открывшие в Европе свое дело. Например, кафе в Польше, Чехии. Они уже имеют вид на жительство, разрешение на предпринимательскую деятельность. Могут официально брать кредиты в местных банков под 1-2%. Также это инженеры, врачи, ученые, которые выбрали европейский рынок труда через высшие долгосрочные стандарты жизни. Это сезонные мигранты, которые по своей сути не предприниматели. Гастробайтер, который едет на строительство в Польшу за €2 тысячи, хочет собирать фрукты за €1 тысячу, не вернется в Украину, что бы открыть парикмахерскую за кредитные средства", - говорит Кущ.

Программа доступных кредитов под 5, 7 и 9% для бизнеса заработала в феврале 2020-го. Предприниматели уже подали более 17 тыс. заявок на 11 млрд грн. В то же время банки выдали 369 кредитов на 232 млн грн. А это 2% от заявок, сообщили в Министерстве финансов.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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