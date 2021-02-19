Почему растут цены на сахар и зерно

Украина повторяет мировые сырьевые ценовые тренды. Фото: unsplash

В течение последних месяцев цены на сахар держатся на отметке, превышающей на 30-40% мировую. Повышаются цены и на зерно.

Такие изменения вызвали подорожание кондитерских изделий на 10%, передают "Украинские новости".

Председатель ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк среди причин роста цен называет подорожание сырья в мире.

"Украина повторяет мировые сырьевые ценовые тренды, но с внутренней спецификой. Например, цена на сахар в Украине несколько месяцев является на 30-40 процентов выше мировых цен. Можно было бы импортировать сахар, но мешает запретительная пошлина", - сказал он.

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Александр Балдинюк добавляет, что цены на зерно также растут.

"Многие страны предусмотрительно закупают пшеницу, рожь, масло, пополняя свои госрезервы. Затем сырье будут продавать, чтобы смягчить ценовые диспропорции на внутренних рынках", - добавляет эксперт.

По его словам, Украина экспортирует миллионы тонн зерна и фактически отменила возможность применения таких товарных интервенций. Александр Балдинюк убежден, что из-за этого внутренняя цена держится на высоком уровне.

За неделю картофель подорожал на 14% из-за резкого ухудшения погоды.