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понедельник, 18 января 2021 12:06

Почему подорожают билеты на поезда и как сэкономить при покупке

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Почему подорожают билеты на поезда и как сэкономить при покупке
Можно сэкономить до 40% на покупке билетов, если делать это заранее. Фото: unsplash

Билеты на поезда станут дороже из-за индексации убыточных для Укрзализныци пассажирских перевозок, которую не проводили с 2018 года.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Сніданку з 1+1".

"Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Планируется, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по два процента", - сообщил министр.

Он отметил, что можно сэкономить до 40% на покупке билетов, если делать это заранее.

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По словам министра, подвижной состав Укрзализныци не обновлялся в течение 30 лет.

"До конца 2020 года планируется обновить до ста вагонов. Также запланировано обновление станций и остановок поездов", - добавил Владислав Криклий.

Укрзализныця планирует поднимать цены на билеты с 1 марта. За эти средства обещают повысить качество услуг на железной дороге.

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