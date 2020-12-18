Почему подорожали популярные новогодние фрукты

Мандарины в течение последних двух недель подорожали с 33 до 39 гривен. Фото: pexels.com

Последние недели в Украине дорожают фрукты. В частности, мандарины, апельсины, яблоки.

"Апельсины стоят в среднем 32 грн за килограмм. За последние две недели цена выросла на 10%. Хотя в целом стоимость примерно такая же, как и в аналогичный период прошлого года. Мандарины в течение последних двух недель подорожали с 33 до 39 гривен", - рассказал Gazeta.ua Иван Колодяжный, аналитик УКАБ.

Эксперт объяснил, что происходит с ценами.

"Во-первых, люди начинают все больше покупать цитрусовых. Поэтому именно через возросший спрос цены растут. Во-вторых, на стоимость этих фруктов влияет ситуация с валютным курсом. Если он будет расти, то и цены на цитрусовые будут расти и наоборот. Хотя за последние две недели курс доллара уменьшился с 28,30 до 27,81, но это не отразилось на ценах. Потому избыточный спрос на цитрусовые движет цены вверх. Чем ближе к Новому году, тем дороже будут становиться цитрусовые", - говорит аналитик.

Как отмечает эксперт, аналогичная ситуация с ценами на яблоки. За последние две недели цены выросли на 5-10%. Это следствие ажиотажа.

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Овощи борщового набора ближайшее время дорожать не будут.

"Учитывая динамику цен в этом году, в следующем можно не ожидать значительного подорожания овощей. Если не будет какого-то форс-мажора. Сейчас морковь стоит 3 гривны килограмм. Картофель 7-7,5. Такой же останется цена в январе нового года", - рассказывает Иван Колодяжный.

Лук, по словам эксперта, может прибавить в цене.

"Лук сейчас стоит 2,8-3 гривен. В прошлом году продавали по 5,5. А уже после нового года цена выросла до 6,8-7 гривен. Учитывая это, в начале января 2021 года стоимость лука может вырасти - до 3,7-4 гривен", - подчеркнул аналитик.

В ноябре 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 1,3% по сравнению с октябрем. С начала года инфляция составила 4,1%.