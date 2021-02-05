Почему на гривневых депозитах уже нельзя заработать

Гривневые депозиты могут вырасти на фоне раскручивания инфляции. Фото: pixabay

Проценты по депозитам снижаются, потому что идет торможение всех процессов, связанных с процентными ставками в украинской экономике. У нас раньше проценты по депозитам были значительно выше, чем в европейских странах, так риски инвестирования в Украине превышали европейские, говорит Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Политика Национального банка и правительства должна заключаться в том, чтобы снижение уровня доходности инвесторов внутри страны, в частности процентов по депозитам, происходило в соответствии с уровнем нагрузки потенциальных мощностей экономики. То есть чем больше нагружена экономика, тем меньше уровень процентов. Это должно происходить параллельно со снижением общих системных рисков. Они должны уменьшаться быстрее, чем проценты, чтобы был стимул инвестировать в украинские активы. У нас произошло искусственное снижение внутренней нормы доходности. Она снизилась не благодаря загрузке экономических мощностей, а наоборот, на фоне очень низкого уровня загрузки. Соответственно, экономическая активность находится на очень низком уровне, а именно она формирует спрос на кредиты", - объясняет Кущ.

По его словам, в Украине уровень доходности инвесторов низкий, а высокую имеют только монополии и финансово-промышленные группы.

"Малый и средний бизнес зажат в тисках низкой доходности и все это на фоне огромных рисков. Бизнес и население ожидают, что экономическая ситуация будет достаточно неопределенная. Это приводит к замораживанию инвестиционной активности. Банкам некуда вкладывать свои деньги, кроме государственных ценных бумаг Министерства финансов и депозитных сертификатов Национального банка", - говорит эксперт.

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Он вспоминает, что несколько лет назад на ОВГЗ банки могли зарабатывать 20%, а на депозитных сертификатах - 16%.

"Сейчас на ОВГЗ получают - 11%, на депозитных сертификатах - 5%. То есть это снижение доходности инструментов, на которых банки привыкли зарабатывать. Кредитование сейчас фактически не происходит. Резкий уровень инфляции тянет ставки вниз. У банков сейчас накопилось 150-180 млрд грн излишней ликвидности, которую они постоянно закачивают в депозитные сертификаты Нацбанка. Тот проводит операции по аккумулированию свободной банковской ликвидности. В этих условиях банки не нуждаются в дорогих депозитах. Поэтому ставки пошли вниз", - добавляет Кущ.

Эксперт убежден, что гривневые депозиты могут вырасти на фоне раскручивания инфляции.

"Например, в прошлом году инфляция была 2,7%, а в этом году может быть до 8%. Это может добавить к доходности депозитов 1-2%. Сейчас вопрос, где будут находиться депозиты: в диапазоне выше 10% или ниже. Сейчас они перешли в коридор 8-10%. Возможно, под влиянием инфляции выйдут на уровень 10-12%. Но если это произойдет, то на очень короткий период. Банкам такие дорогие депозиты сейчас не нужны", - добавляет экономист.

По его словам, в Украине депозит теряет механизм сохранения средств населения.

"Гривна перестает выполнять функцию накопления. Валютные депозиты перешли в беспроцентное хранения денег. Они ничего не приносят своему владельцу, кроме курсовой разницы. Но гривна может колебаться в диапазоне 15% как в плюс, так и в минус. То есть человек может как заработать деньги, так и потерять", - говорит Алексей Кущ.

По его мнению, проблема Украины в том, что у нас нет надежных инструментов сохранения денег.

"Когда потребители получают доходы, то последние делятся на две основные группы - потребление и инвестирование. Проблема в том, что любая экономика опирается на склонность населения к инвестированию. То есть люди вкладывают в финансовые инструменты. Эти деньги поступают в экономику в виде длинных денег, которые являются двигателем экономического развития. Проблема Украины в том, что у нас нет этих длинных денег, нет инструментов сохранения средств, кроме ОВГЗ. Но это сомнительный инструмент, потому что если государство обанкротится, она может не выплачивать деньги. Поэтому получается, что для получения пассивных доходов недвижимость является одним из немногих инструментов пассивного дохода. Поэтому сейчас цены на недвижимость постепенно растут", - резюмировал эксперт.

В феврале проценты по гривневым депозитам снизились. Украинские банки предлагают 4,5-7% в год.