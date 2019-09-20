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суббота, 21 сентября 2019 21:10

Почему количество получателей субсидий не уменьшится

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Почему количество получателей субсидий не уменьшится
На субсидии в проекте бюджета на 2020 год заложили 47,6 млрд грн. Фото: slk.kh.ua

Украинцы в среднем на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят 50-60% совокупного дохода семьи. Пенсионеры и многодетные семьи - фактически 100%, рассказала Gazeta.ua энергетический эксперт Мария Яковлева.

"В Соединенных Штатах и ​​Европе расходы на коммунальные услуги составляют 10-15% от совокупного семейного дохода. Украинцам катастрофически не хватает денег оплачивать тарифы по европейским ценам", - объясняет Яковлева.

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Она добавляет, что количество субсидиантов в следующем году сокращать не будут.

"На субсидии в 2020 году выделили меньше средств - 47,6 миллиардов гривен. Это чисто арифметический пересчет, связанный со снижением цены на газ. Не думаю, что количество субсидиантов будет сокращаться", - отмечает энергетический эксперт.

Субсидию рассчитывают в зависимости от дохода семьи на уровне двух прожиточных минимумов на лицо и расходов, которые не превышают 15% совокупного дохода такой семьи. То есть процент обязательного платежа для семей с одинаковым доходом на одного человека одинаков. Но размер платежа зависит от совокупного дохода семьи.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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