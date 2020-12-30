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среда, 30 декабря 2020 14:55

Почему ФОПам отказывают в помощи 8 тыс. грн

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Почему ФОПам отказывают в помощи 8 тыс. грн
Наиболее распространенная ошибка - неправильно указанный IBAN. Фото: pixabay

С 22 декабря Пенсионный фонд начал выплаты по 8 тыс. грн физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, деятельность которых ограничена вследствие усиления карантина. Однако часть заявок ФЛП отклонили.

В правительстве объясняют, что право на пособие имеют застрахованные лица, за которых на дату подачи заявки работодатель уплатил ЕСВ в 3-м квартале текущего года. Эти данные должны быть в Реестре застрахованных лиц.

"Заявки на 29 декабря подали почти 60 процентов от числа лиц, работающих в соответствующих видах экономической деятельности. Их отклоняют, если ФЛП не зарегистрирован и работает менее 3 месяцев. Важным условием была оплата ЕСВ за 3-й квартал. В первую очередь обращали внимание на его начисления, так как этот показатель брали за основу расчетов", - рассказал на брифинге заместитель председателя правления Пенсионного фонда по вопросам цифрового развития Александр Малецкий.

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Также откажут, если среднемесячная зарплата превышает 30 тыс. грн. Или человек работает по совместительству.

"Эту информацию брали с соответствующей отчетности, которую подает страхователь. Место работы должно быть основным для человека, и его трудовая книжка должна быть у этого страхователя", - добавил Александр Малецкий.

Еще одна причина отказа - страхователь не подал отчетность вовремя. Неправильно указанный номер банковского счета - IBAN. Это наиболее распространенная ошибка среди тех, кто оформляет заявки. Нужно указывать личный гривневый счет в украинском банке.

Если посмотреть на модель расчета, то она создана таким образом, чтобы ФЛП ею воспользоваться почти не могли, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Узкий круг предпринимателей и их работников могли попасть в эту программу помощи из-за ограниченного количества КВЭД - классификаторов экономической деятельности. Если заявку о помощи подает сам предприниматель, нужно, чтобы работники, которые хотят получить компенсацию, работали у него весь 3-й квартал 2020 года. Представьте ФЛП, у которого несколько точек продажи кофе. Там кадры меняются раз в месяц", - говорит Алексей Кущ.

По словам экономиста, на программу выделили 12 млрд грн, что составляет 0,3% ВВП. Это мизерная сумма.

"У нас не настолько богатое государство, чтобы компенсировать ФЛП потерянный доход. В то же время незащищенные слои населения остались без поддержки. Например, пенсионерам могли бы выплатить 13-ю пенсию, студентам дополнительную стипендию. Дать по реальному прожиточному минимуму многодетным семьям, людям с инвалидностью, одиноким родителям. Эти бы деньги в результате вернулись к тем же ФЛП. Незащищенные слои населения не будут бежать в обменный пункт покупать доллары или ехать отдыхать в Египет. Эти люди будут покупать еду, одежду, то есть товары и услуги тех же ФЛП. Деньги пошли бы в экономику. Они бы поддержали наших предпринимателей, чтобы было легче пережить локдаун", - добавляет Кущ.

Физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам выплатили 2,8 млрд грн "карантинной" помощи от государства.

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