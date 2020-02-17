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понедельник, 17 февраля 2020 13:40

Почему экономика замедлила рост

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Почему экономика замедлила рост
В октябре-декабре 2019-го ВВП Украины замедлился до 1,5%. Фото: Delo.ua

Замедление темпов роста экономики в четвертом квартале 2019-го было ожидаемым.

"Это замедление прогнозировалось и нами, и Национальным банком, и экспертами рынка", - заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, пишет Уніан.

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Он объяснил, что замедление темпов экономического роста связано с падением в сельском хозяйстве и промышленности.

В октябре-декабре 2019-го ВВП Украины замедлился до 1,5%. В третьем квартале составил 4,1%, во втором - 4,6%, в первом - 2,5%, передает Госстат.

В конце января Национальный банк ухудшил оценку роста ВВП 2019-го с 3,5% до 3,3%. Это связано с более низкими, чем ожидалось, показателями в четвертом квартале. Прогнозировали рост экономики на уровне 2,2%.

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