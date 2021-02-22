Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины

Украинцам надо ждать новых продовольственных шоков, связанных с ростом цен. Фото: pexels.com

На протяжении последних месяцев продовольственные цены в Украине и мире растут. Постоянно повышается стоимость зерна, яиц, сахара, рассказал Gazeta.ua. экономист Алексей Кущ.

"Украинцам надо ждать новых продовольственных шоков, связанных с ростом цен на некоторые категории товаров. Например, яйца, курятина подорожают, там высокая доля комбикормов. Свинина, говядина, молоко тоже. Масло должно существенно подорожать. Сахар тоже. То есть вся основная линейка товаров", - прогнозирует эксперт.

За неделю картофель подорожал на 14%. По словам эксперта, причиной является не только погода.

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"В Украине собирается много картофеля, но две трети сгнивает и портится. Поэтому зимой есть такие ценовые скачки на картофель. Пока не будет создана нормальная логистика и мощности для хранения, каждую зиму будет аналогичная ценовая ситуация. Поэтому мы переходим на импортный товар. Везем картофель из Египта, Беларуси. За счет логистики и курса валют она конечно дороже, чем украинская", - говорит экономист.

Алексей Кущ объясняет подорожание в Украине 3 факторами.

"Влияет повышение минимальной заработной платы, подорожание энергоносителей. У нас самая дорогая энергия для промышленности в Европе. Будет дорожать топливо, потому что нефть уже 65 долларов за баррель. Топливо - это 10-15 процентов стоимости продовольственных товаров", - отметил он.

Во многих странах цены на продукты также выросли.

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"Потребление продовольствия в мире растет. Из-за увеличения численности населения и то, что большинство стран выходят на более или менее приемлемый уровень развития. Подтягиваются Азия, Африка. Соответственно потребление там растет. Огромный объем продукции потребляется в животноводческой отрасли, в виде кормов. Сильная корреляция между ценой на продовольствие и ценой на топливо", - отметил эксперт.

Большую роль в формировании цены на масло играет производство биотоплива.

"Огромное количество технических культур используется для производства биотоплива. Например, кукуруза идет на биоэтанол. Рапс и любые масличные культуры идут на производство биодизеля. Соответственно чем выше стоимость нефти, тем выгоднее переработка сельхозсырья на биотопливо. Один из крупнейших в мире заводов по производству биоэтанола в Китае закупает кукурузу именно из Украины. Поэтому кукуруза бьет символические рекорды по цене. Беларусь перерабатывает наш рапс на рапсовое масло. Эта "масляная" корреляция приводит к росту цен на подсолнечное масло", - подчеркнул эксперт.

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Экономист считает, что основной проблемой высоких цен на продукцию в Украине есть большая доля экспорта сырья.

"У нас сырьевая, экспортно ориентированная экономика. Абсолютная уникальная фискальная модель. Мы за счет возмещения НДС стимулируем вывоз сырья из страны. И внутри страны ничего не остается. Поэтому в Украине цены на продовольствие выше, чем в соседней Польше. Чтобы этого не было, надо отменить возмещение НДС и обложить сырье пошлинами. Тогда большее количество продукции будет производиться внутри страны и цены будут на 30-40 процентов ниже, чем за рубежом", - рассказал Алексей Кущ.

Весной возможное укрепление гривны. Это положительно повлияет на цену импортных товаров.

"Весной может подешеветь то, что завозим из-за рубежа, за счет укрепления гривны. Хотя прогнозировать это еще рано. Ну и очевидно, что упадет цена на сезонные овощи", - подытожил эксперт.

В течение последних месяцев цены на сахар держатся на отметке высшей на 30-40%, чем в мире. Повышаются цены и на зерно. Такие изменения вызвали подорожание кондитерских изделий на 10%.