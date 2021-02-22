 
Ексклюзивы
1/5
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 234
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 108
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1233
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 657
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1350
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 522
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3 Просмотров: 5733
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2439
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 972
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 4086
Фото
Все фото
5
7
6
8
18
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1233
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 450
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1890
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 288
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 1143
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
вторник, 23 февраля 2021 10:01

Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины

  Комментировать
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Украинцам надо ждать новых продовольственных шоков, связанных с ростом цен. Фото: pexels.com

На протяжении последних месяцев продовольственные цены в Украине и мире растут. Постоянно повышается стоимость зерна, яиц, сахара, рассказал Gazeta.ua. экономист Алексей Кущ.

"Украинцам надо ждать новых продовольственных шоков, связанных с ростом цен на некоторые категории товаров. Например, яйца, курятина подорожают, там высокая доля комбикормов. Свинина, говядина, молоко тоже. Масло должно существенно подорожать. Сахар тоже. То есть вся основная линейка товаров", - прогнозирует эксперт.

За неделю картофель подорожал на 14%. По словам эксперта, причиной является не только погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали причину резкого подорожания картофеля

"В Украине собирается много картофеля, но две трети сгнивает и портится. Поэтому зимой есть такие ценовые скачки на картофель. Пока не будет создана нормальная логистика и мощности для хранения, каждую зиму будет аналогичная ценовая ситуация. Поэтому мы переходим на импортный товар. Везем картофель из Египта, Беларуси. За счет логистики и курса валют она конечно дороже, чем украинская", - говорит экономист.

Алексей Кущ объясняет подорожание в Украине 3 факторами.

"Влияет повышение минимальной заработной платы, подорожание энергоносителей. У нас самая дорогая энергия для промышленности в Европе. Будет дорожать топливо, потому что нефть уже 65 долларов за баррель. Топливо - это 10-15 процентов стоимости продовольственных товаров", - отметил он.

Во многих странах цены на продукты также выросли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам объяснили, почему дорожают яблоки

"Потребление продовольствия в мире растет. Из-за увеличения численности населения и то, что большинство стран выходят на более или менее приемлемый уровень развития. Подтягиваются Азия, Африка. Соответственно потребление там растет. Огромный объем продукции потребляется в животноводческой отрасли, в виде кормов. Сильная корреляция между ценой на продовольствие и ценой на топливо", - отметил эксперт.

Большую роль в формировании цены на масло играет производство биотоплива.

"Огромное количество технических культур используется для производства биотоплива. Например, кукуруза идет на биоэтанол. Рапс и любые масличные культуры идут на производство биодизеля. Соответственно чем выше стоимость нефти, тем выгоднее переработка сельхозсырья на биотопливо. Один из крупнейших в мире заводов по производству биоэтанола в Китае закупает кукурузу именно из Украины. Поэтому кукуруза бьет символические рекорды по цене. Беларусь перерабатывает наш рапс на рапсовое масло. Эта "масляная" корреляция приводит к росту цен на подсолнечное масло", - подчеркнул эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине колеблется стоимость хлеба: какие изделия подорожали

Экономист считает, что основной проблемой высоких цен на продукцию в Украине есть большая доля экспорта сырья.

"У нас сырьевая, экспортно ориентированная экономика. Абсолютная уникальная фискальная модель. Мы за счет возмещения НДС стимулируем вывоз сырья из страны. И внутри страны ничего не остается. Поэтому в Украине цены на продовольствие выше, чем в соседней Польше. Чтобы этого не было, надо отменить возмещение НДС и обложить сырье пошлинами. Тогда большее количество продукции будет производиться внутри страны и цены будут на 30-40 процентов ниже, чем за рубежом", - рассказал Алексей Кущ.

Весной возможное укрепление гривны. Это положительно повлияет на цену импортных товаров.

"Весной может подешеветь то, что завозим из-за рубежа, за счет укрепления гривны. Хотя прогнозировать это еще рано. Ну и очевидно, что упадет цена на сезонные овощи", - подытожил эксперт.

В течение последних месяцев цены на сахар держатся на отметке высшей на 30-40%, чем в мире. Повышаются цены и на зерно. Такие изменения вызвали подорожание кондитерских изделий на 10%.

Автор: Алёна Гаранжа
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

У 500 тыс. человек отобрали жилье

Началась вакцинация против полиомиелита

Загорелась уникальная звезда

Исследователь провел рискванное эксперимент над женой и сыновьями

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Украшение Константинополя приказали возвести на месте 3-х сгоревших храмов

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 1 Просмотров: 17659
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 11790
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 Просмотров: 9378
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 9324
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 7929
Экономика
Где могут подсунуть фальшивые деньги и как выявить подделку
Где могут подсунуть фальшивые деньги и как выявить подделку Просмотров: 288
Рассказали, какие коммунальные тарифы подорожают с апреля
Рассказали, какие коммунальные тарифы подорожают с апреля Просмотров: 387
Курс доллара взлетел вверх
Курс доллара взлетел вверх Просмотров: 702
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
5
 Просмотров: 1215
Счета за газ и распределение могут объединить
Счета за газ и распределение могут объединить Просмотров: 504
Больше всего комментируют
5
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
2
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 26152
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть