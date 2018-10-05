Почему доллар начал дешеветь

Финансисты прогнозируют дальнейшее укрепление гривны. Фото: Дзеркало тижня

В Украине экспортеры активно продают доллары. Благодаря этому валютные котировки на межбанке снизились на 3 коп.

"Было непродолжительное подорожание доллара - до 28,12-28,15 гривен. Как только экспортеры возобновили большие продажи, валютный курс снова посыпался - до 28,07-28,09 гривен", - сообщил банкир Юрий Гриненко, пишет ubr.ua.

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Нацбанк пополняет золотовалютные резервы. После активизации экспортеров заявил о скупке доллара по 28,08 грн. Валютные закупки регулятора вскоре достигнут $10 млн. Вчера, 4 октября Нацбанк приобрел около $20 млн.

Финансисты прогнозируют дальнейшее укрепление гривны.

Национальный банк Украины на 5 октября установил курс доллара на уровне 28,17 грн. Это на 15 коп. меньше, чем было вчера. Евро подешевел на 30 коп. Стоит 32,40 грн.