Почему депозиты подешевели

Осенью ставки по депозитам могут снова вырасти. Фото: pixabay.com

Еще в начале года ставки по гривневым депозитам были на уровне 14-15%. Сейчас их доходность существенно снизилась. Банкам не нужны средства, рассказал Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.

"Раньше банки могли вкладываться в доходные государственные инструменты: облигации внутреннего государственного займа под 20 процентов и депозитные сертификаты НБУ под 16. При этом банки практически не кредитовали реальный сектор экономики, а концентрировались на потребительских кредитах под 30-40 процентов. Была возможность предлагать депозиты под высокие проценты", - говорит экономист.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году банки увеличили прибыль на 20%.

"Ни одна другая отрасль в Украине не может похвастаться такими результатами. Учетная ставка сократилась до 6 процентов, на депозитных сертификатах НБУ можно зарабатывать 4 процента. Доходность ОВГЗ на первичном рынке скатилась до 10 процентов. Потребительские кредиты практически никто не берет, потому что уменьшилась покупательная способность населения. Поэтому банки не заинтересованы в привлечении новых вкладов, ведь некуда размещать средства. Это повлияло на снижение доходности депозитов. Некоторые вообще отказался от валютных сбережений. Предлагают мизерные проценты в долларах и евро", - объясняет Кущ.

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Советует простым украинцам держать деньги "рядом с собой". Желательно в долларах или евро. Ведь кризис "любит наличные".

По словам экономиста, осенью ставки по депозитам могут снова вырасти. Это связано с повышением уровня инфляции. Тогда Нацбанку придется повышать учетную ставку, а проценты по облигациям будут большими.

"ОВГЗ не интересны населению в виде альтернативы депозитам. Сегодня их доходность падает. Кроме того, есть порог рентабельности - вкладываться можно от 100 тысяч гривен, а настоящая доходность начинается от 1 миллиона гривен. Для большинства такие суммы недоступны", - объясняет Кущ.

Украинские банки снижают ставки по депозитам. Больше всего упала доходность гривневых вкладов. Правда наименее выгодными остаются валютные сбережения. Вклады в долларах и евро банки берут максимум под 1,78%.