Плавать морскими водами Украины и России стало дороже

Решения страховых компаний создает дополнительное давление на экономику Украины.Фото: Linkedin

Лондонский рынок морского страхования добавил украинские и российские воды вокруг Черного и Азовского морей в список районов, которые считаются зонами повышенного риска.

Об этом информирует агентство Reuters.

Речь идет о 12-ти мильной зоне вдоль берега. Также это никак не связано с военными учениями России, продолжающимися с 13 по 19 февраля.

"Это типичная реакция страховщиков, их цель - максимально предотвратить риски. Следствием будет повышение страховой составляющей во фрахте и возможное замедление движения судов", - отмечает Gazeta.ua глава Южноукраинского офиса юридической компании Arzinger Виктор Сизоненко.

В юридической компании Legrant в комментарии Gazeta.ua предположили, что из-за этого фрахт вырастет на 2-3 доллара.

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Напомним, что сейчас в Черном море продолжаются учения военного флота России. Несмотря на объявленные россиянами закрытые зоны для судоходства, большая часть судов, следующих в или из Украины, их не соблюдает. Морские порты Украины в январе 2022 года увеличили количество обработанных судов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, или на 563 судна – до 1035 судов. Об этом свидетельствуют данные ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).