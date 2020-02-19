Платить за перевод денег на карту не надо: развенчали миф

В налоговой отметили, что при переводе денег на карту налог 19,5% не взимается. Фото: UkrMedia

Информация о новом налоге за перевод средств на банковскую карточку оказалась ложной.

В частности, вчера в СМИ распространили информацию, что украинцам придется платить 19,5% за каждый платеж на карту, если средства не от близких родственников, пишет ain.ua.

Непонятно, почему новость о новом налоге распространили 18 февраля. Государственная налоговая служба опровергла такие сообщения еще 31 января.

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"Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться налогом все средства, поступающие на частные карты, не соответствует действительности", - повторно напомнили в налоговой.

В Приватбанке отметили, что не предоставляют налоговой службе информации о движении средств на счетах клиентов без их разрешения или соответствующего решения суда.

Физические лица - предприниматели могут использовать средства с бизнес-счетов на собственные нужды, если оплатят все налоги и сборы, сообщили в Государственной налоговой службе.