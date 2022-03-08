"План Маршалла для Украины" - Британия призывает разработать схему помощи

Замысел еще находится на ранней стадии. Фото: Pexels

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров Вышеградской четверки разработать "План Маршалла для Украины".

Он поможет нашей стране после войны с Россией, сообщает Financial Times.

В Вышеградскую четверку входят Чехия, Польша, Венгрия и Словакия.

Одним из источников средств может стать арест и продажа британских активов подсанкционных российских олигархов.

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На встрече сказали, что "могут построить Украину". Но замысел еще находится на ранней стадии.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.