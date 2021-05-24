Первые результаты сниженного НДС: "скрутки" сократились на 23%

40% рынка зерна находится в тени. Фото: balance.ua

Сниженная ставка НДС на агросырье в Украине действует третий месяц и, вопреки прогнозам скептиков, экономического коллапса не произошло. Напротив: налоговые поступления растут, полевые работы идут по графику, а в Кабмине задумались о том, чтобы расширить новую ставку на всю сельхозпродукцию.

Напомним, 1 марта вступил в силу закон №3656, согласно которому НДС на некоторые виды агросырья снизился с 20% до 14%. В частности, на крупный рогатый скот, свиней, молоко, сахарную свеклу, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, семена льна, рапса, подсолнечника. И хотя над проектом работали депутаты трех фракций, его поддержали аграрный комитет, Минфин, фискальная служба и профильные ассоциации, у него нашлись и оппоненты. Они опасались, что такой шаг ударит по доходной части бюджета и создаст неравные условия на рынке. Но цели закона заключались в обратном: увеличить поступления за счет борьбы со "скрутками" НДС и детенизации производства.

Эффект для бюджета

По самым скромным оценкам, 40% рынка зерна находится в тени. Этот сегмент не платит налоги и за счет махинаций с налоговыми накладными возмещают себе из госбюджета липовый НДС. По такой схеме каждый год разворовываются миллиарды. Если раньше трейдерам возмещалось из бюджета 20% НДС, то теперь 14%. Это сокращает коррупционные риски для госказны. Были прецеденты, когда за полтора года 42 экспортера зерна заявили к возмещению 32,2 млрд грн. Это больше, чем все производители перечислили в госбюджет. Сниженная ставка устранит такой перекос и снизит прибыльность "скруток".

"Экономически невыгодно обращаться к определенным "скруткам", потому что ставки за услуги таких компаний достаточно высоки", — говорила накануне голосования Ольга Богданова, замглавы Налогового комитета при Торгово-промышленной палате.

Снижение ставки до 14% вместе с активизацией налоговой и фискальной служб сыграло в плюс. Так, в первом квартале поступления НДС увеличились в 1,5 раза. Без фактического роста экономики в бюджет дополнительно поступило 18 млрд грн налогов. Более объективную картину покажет второй квартал, но и в первом прогнозируемого проседания по НДС, как видим, не возникло. Что по-настоящему важно, так это сокращение ежемесячного объема "скрученного" НДС по итогам I квартала на 23% по сравнению с октябрем-декабрем 2020 года.

Выгоды фермера

При этом снижение НДС дало фермерам возможность меньше тратить на предоплату за продукцию в период посевной и отчислять в бюджет меньшие суммы налога. Для тех предпринимателей, которые работают легально, не стало проблемой и отрицательное значение НДС. С 2014 года по такой модели успешно работает фарма: покупает сырье со ставкой 20%, а продает продукцию со ставкой 7%. Если аграрий покупает топливо, удобрения или семена у надежных поставщиков и действительно использует их в своей деятельности, проблем с налоговой не возникает.

"Волнуются те, кто "прокручивает" схемы с НДС", — говорит Ольга Богданова. А поскольку ставка на агросырье в 14% не предусматривает перерасчет входящего НДС, обещанных сложностей с администрированием тоже не последовало.

На рынке нововведение встретили в целом позитивно. Это первый компенсатор, который отрасль получила после болезненной отмены спецрежима НДС в 2017 году. Как поясняет заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов, в результате снижения ставки у производителей высвободилось больше денег на развитие. По его оценке, для фермера, который продает продукцию с 1000 га, это дополнительные 120 тыс. грн дохода в год.

Опыт ЕС

Логика простая — чем ниже налоги и чем проще их платить, тем меньше у производителя стимула работать в тени и опасаться каждой проверки. Кроме того, размер того же НДС закладывается в конечную стоимость продуктов питания в магазинах. А поскольку ставка в Украине одна из самых высоких в Европе — 20% на готовую продукцию — то и за еду украинцы платят больше, чем немцы или поляки. Экономист Иван Никитченко приводит пример: в Польше на хлеб, мясо и молочные продукты действует 5% НДС.

"В Украине НДС по ним равен 20%. Если вычесть из стоимости хлеба в Украине 15%, чтобы получить ставку, как в Польше, цена становится почти такой же. То же касается и других групп товаров", — говорит эксперт.

По оценке генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, если бы в Украине действовала польская ставка, продукты подешевели бы на 14%. Пример Польши не единственный.

В Германии, как и с 1 марта в Украине, действуют две ставки НДС — 19% и 7%. Сниженная применяется на социально значимые товары питания, медицинское оборудование, на фермерских животных и птицу — для поддержки локальных животноводов. Такой подход превратил НДС в важнейший источник дохода, который обеспечивает немецкому бюджету больше 30% всех налоговых поступлений. Тем временем ситуация в украинском животноводстве балансирует на грани катастрофы и высокий НДС только усугубляет положение отрасли.

14% для всех

Исходя из первых месяцев действия сниженной ставки в Украине и позитивного европейского опыта, Министерство аграрной политики выступило с инициативой установить 14% НДС на все виды сельскохозяйственной продукции без исключения.

"Ответственная государственная политика в данном случае — это системные меры по снижению цен на все социально значимые продукты питания, которые входят в продовольственную корзину украинского потребителя. Во всем мире и, прежде всего, в ЕС этого достигают введением сниженной ставки НДС для таких продуктов", — написал министр Роман Лещенко в Facebook.

Такое решение позволило бы удешевить стоимость всех продуктов питания для конечного потребителя и замедлить последующий рост цен на 6%.

Аграрии позицию министерства АПК поддержали.

"Детенизация рынка, удешевление продукции для нашего покупателя, который и так страдает в условиях пандемии от финансовых трудностей, это лучшая помощь, при этом не секторальная, а для всех. Снижение цепочки до 14% для всех продуктов агросектора полностью выведет всю продукцию из возможного обнала и скруток, что с лихвой компенсирует потерю НДС в размере 6%", — написал под постом глава Ассоциации "Мясной отрасли" Александр Скорик.

"Приятно читать, что позиция министерства не всегда совпадает с позицией правительства и отдельных депутатов", — написал фермер из Мелитополя Сергей Очеретяной.

Снижение НДС уже в первые месяцы помогло сократить масштабы налоговых "скруток", но не устранило это явление. Начиная с марта, Государственная фискальная служба заблокировала формирование фиктивного НДС на сумму 1,1 млрд грн. Пока эта лазейка существует, ею будут пользоваться. Идея МинАПК со сниженным НДС для всей отрасли помогла бы уберечь бюджет от разворовывания, вывести производство из тени, а также поддержать обедневших из-за коронакризиса фермеров и потребителей их продукции.