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четверг, 26 ноября 2020 11:05

Первая с вертикальным дизайном: Нацбанк выпустил уникальную банкноту

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Первая с вертикальным дизайном: Нацбанк выпустил уникальную банкноту
Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты - портрет Леонида Каденюка. Фото: НБУ

Национальный банк выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.

"Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины" - это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном, сообщают в Национальном банке.

Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты - портрет Леонида Каденюка; логотип Государственного космического агентства Украины; под портретом - надписи с именем и годами жизни космонавта. Слева от надписей - элемент SPARK в виде земного шара; малый Государственный Герб Украины и флаг Украины.

Основное изображение обратной стороны - космический корабль "Колумбия" на фоне планет солнечной системы; серийный номер банкноты и надпись - "не является платежным средством".

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Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности - оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего.

Размеры сувенирной банкноты 80 × 170 мм, тираж - 50 тыс. штук. Приобрести сувенирную банкноту "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины", которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка и банков-дистрибьюторов.

Национальный банк вводит в обращение памятную монету "Государственная пограничная служба Украины". Производить монету номиналом 10 грн будут из сплава на основе цинка. Тираж составит 1 млн шт.

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