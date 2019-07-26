Пэрис Хилтон планирует инвестировать в украинские Карпаты

Пэрис Хилтон купит отель в Закарпатье. Фото с открытых источников.

Команда Пэрис Хилтон уже несколько недель ведет диалог по приобретению украинского комплекса "Деренивская купель".

Он расположен в предгорье Карпат в 20 км от Ужгорода. Об этом сообщает Укринформ.

Стороны близки к компромиссу, но пока обсуждают сделку. Ее должны закрыть до конца лета. А в будущем году "Деренивская купель" должна принять один из самых популярных международных конкурсов красоты.

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Впервые об этом курорте американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине. Тогда и возникла идея об инвестировании в украинский индустрию развлечений. В ноябре 2018-го Пэрис рассталась с Крисом.

"Деренивская купель" находится в урочище Дереневка и предлагает гостям 130 современных номеров в гостинично-оздоровительном комплексе "Ирис" с аква-зоной, развлекательным центром и SPA-комплексом "Серебряные термы". Фишка комплекса - дендропарк с коллекцией в 5000 насаждений и целебная вода.

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