Переход на электронные трудовые книжки: назвали преимущества и недостатки цифрового документа

Сначала к цифровому скачку нужно подготовить инфраструктуру. Фото: unsplash.com

В Украине планируют отменить бумажные трудовые книжки. Вместо них введут электронные. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Верховной Раде.

Gazeta.ua спросила экспертов о преимуществах и недостатках цифрового документа.

Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford:

"Электронные трудовые - это сырая идея, реализованная под соусом диджитализации. У нас есть два основных термина - трудовой и страховой стаж. Последний насчитывают от начала нулевых годов. И в этом случае уже есть электронные базы отчислений в Пенсионный фонд. Из-за этого электронные трудовые могут быть актуальными для людей, которые начали работать только с 2000 года", - говорит Кущ.

Объясняет, что трудовой стаж - тот, который начислялся в советское время или с 90-х до начала нулевых. Поэтому бумажная трудовая книжка - единственный документ, который подтверждает этот вид стажа.

"Идея с цифровой трудовой потребует еще больше бумажных усилий. Это мне напоминает введение цифровой подписи. Чтобы ее получить, нужно заполнить еще больше бумаг, чем просто сдать бумажную декларацию. Эта медийная идея захлебнулась в реалиях нашей микроэкономики ", - говорит эксперт.

Сначала к цифровому скачку нужно подготовить инфраструктуру.

"У нас без бумажного дубликата человек становится беззащитным. Можно представить, что что-то произойдет с серверами, электронными базами данных. Если у человека нет бумажной книги, она не сможет доказать стаж, который был зафиксирован в электронных реестрах. Я уже не говорю об утечке данных, которая у нас - обыденное явление. Учитывая мнение украинцев о том, что документ является документом, спрос на электронные трудовые не будет большим. Люди все равно будут пытаться дублировать данные в бумажных книгах ", - добавляет Кущ.

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По его мнению, переход на электронные книги возможен только после системного изменения рынка труда.

"Если у нас будет накопительная пенсионная система. Если будет работать единая электронная база, которая будет унифицировать информацию о налоговых платежах, тогда вопрос электронных трудовых будет актуальным. Если данные из трудовых просто отсканируют, их невозможно будет обработать, как массивы данных и автоматизировать внесение в реестр. Получится только создать цифровые дубликаты. Из-за этого автоматизировать оформление пенсий не получится, потому что люди с трудовым стажем будут вынуждены предъявлять бумажные документы ", - считает Алексей Кущ.

Борис Кушнирук, экономист:

"Трудовые книжки нужно ликвидировать в целом. В советские времена трудовая книжка регулировала 2 типа отношений: стаж и должностной статус. Могли еще туда занести сообщение о выплате премии за выдающиеся заслуги. Теперь выплата пенсий зависит от того, в течение какого времени и в каких объемах насчитывают средства в Пенсионный фонд от конкретного работника", - объясняет Кушнирук.

По его словам, сейчас информация о трудовых достижениях человека формируется через резюме, которое могут проверить. Поэтому потребности в трудовых книжках вообще нет.

Сергей Марченко, основатель агентства "Borsch - рекрутинг будущего":

"У электронной трудовой книжки немало преимуществ. Такой документ нельзя потерять, так как все данные хранятся на серверах. Среди недостатков - в первые месяцы действия закона, возможно, будет путаница. Кто-то из работодателей или местных чиновников не до конца разберется. Со временем все придет в норму", - говорит Сергей Марченко.

Эксперт не видит юридических рисков для пользователей электронных трудовых книжек.

"Если руководствоваться такой логикой, то взносы в Пенсионный фонд - это тоже ненадежно. Потому что эти данные хранятся в его базах данных и теоретически тоже могут быть потеряны. Массивы государственных данных имеют много степеней защиты", - рассуждает он.

По его мнению, вероятность фальсификаций бумажных документов выше.

"Когда фальсифицируют информацию в бумажной трудовой, это увидит ограниченное количество людей. А когда фальсифицируют данные в государственных реестрах, их могут проверить контролирующие органы в любой момент. Электронные книги - это большой шаг на пути к прекращению мошенничеств, связанных с наемным трудом. Они помогут автоматизировать оформление пенсий ", - убежден Марченко.

2 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о переходе в течении 5 лет на электронные трудовые книжки. Предусмотрено введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса автоматического начисления пенсии по возрасту через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.