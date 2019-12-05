Переговоров о транзите газа не будет: подробности

Нынешний контракт на транзит газа через Украину действует до 31 декабря этого года. Фото: Уніан

5 декабря не состоятся анонсированные ранее трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины объяснили, что дата переговоров не подтверждена, пишет hromadske.ua.

Провести переговоры о транзите газа 5 декабря предложил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. В России на эту дату согласились, но при условии, что будут решены все технические детали между Нафтогазом, Газпромом и оператором ГТС Украины.

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В то же время последний срок, когда страны могут заключить новый транзитный договор истекает 13 декабря. Нынешний контракт на транзит газа через Украину действует до 31 декабря этого года.

Россия согласна подписать новый контракт на транзит, если он будет заключен по европейским правилам. Кроме того, хочет, чтобы с Газпрома списали долг по решению Стокгольмского арбитража на почти $3 млрд. Украина не согласна на последнее условие.

28 ноября во Вене состоялась встреча между министрами энергетики Украины и России. Тогда в Еврокомиссии поддержали двусторонние переговоры между странами.