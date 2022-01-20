Перед выходным гривна укрепляется - курс валют на 21 января

Гривна выросла на 8 коп. к доллару и 7 - к евро. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 21 января, на уровне 28,32 грн/долл.

В четверг гривна укрепилась на 8 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 32,12 грн/евро, то есть гривна подорожала на 7 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в четверг котировки гривны к доллару установились на уровне 28,32-28,34, к евро - на уровне 32,13-32,15, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,5527 37,75 / 38,78 38,00 / 38,70 злотый 7,1011 6,90 / 7,12 7,00 / 7,10 10 российских рублей 3,6959 3,50 / 3,75 3,60 / 3,70 швейцарский франк 30,926 30,00 / 31,25 30,50 / 30,95

На 20 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,40 грн/долл., евро – 32,19 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.