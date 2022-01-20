Перед выходным гривна укрепляется - курс валют на 21 января

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 21 января, на уровне 28,32 грн/долл.
В четверг гривна укрепилась на 8 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 32,12 грн/евро, то есть гривна подорожала на 7 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в четверг котировки гривны к доллару установились на уровне 28,32-28,34, к евро - на уровне 32,13-32,15, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,5527
|37,75 / 38,78
|38,00 / 38,70
|злотый
|7,1011
|6,90 / 7,12
|7,00 / 7,10
|10 российских рублей
|3,6959
|3,50 / 3,75
|3,60 / 3,70
|швейцарский франк
|30,926
|30,00 / 31,25
|30,50 / 30,95
На 20 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,40 грн/долл., евро – 32,19 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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