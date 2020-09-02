Перед выборами власти решили выплатить компенсации: кто получит средства

Каждому пострадавшему выплатят не более 300 тыс. грн. Фото: unsplash.com

Кабинет министров выплатит денежную компенсацию за жилье, которое было разрушено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, в Госбюджете для этого предусмотрели 20 млн грн.

Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья, но не более 300 тыс. грн. Деньги дадут пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, которое было разрушено после 14 апреля 2014 года.

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Бюджетные средства будут распределять на основании информации, которую будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия - военно-гражданские администрации. Они будут составлять списки пострадавших и выдавать справки о признании лица пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ.

Решение о предоставлении и размере денежной компенсации на основе составленных списков будут принимать специальные комиссии, образованные при органах местного самоуправления и при военно-гражданских администрациях.

Ветеранам войны и семьям Героев Небесной сотни выплатят компенсацию на приобретение жилья. Общая сумма помощи составляет более 611,2 млн грн.