Пенсионерам в июле повысят выплаты: кого коснутся изменения

Выплата вырастет на 85 грн. Фото: pexels.com

С 1 июля 2021 года минимальную пенсию в Украине увеличат с 1769 до 1854 грн. Выплата вырастет на 85 грн, или на 4,8%.

Такое повышение предусмотрено в бюджете на 2021. При средней зарплате и 35 годах стажа после пересчета можно получать на 200 грн больше. Если зарплата была в три раза выше средней, размер надбавки составит примерно 600 грн, пишет Obozrevatel.

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На высокую выплату могут рассчитывать украинцы, которые работали официально не менее 35 лет и получали белую зарплату. Если доплачивают в конвертах, рассчитывать на достойную выплату не стоит.

Максимальную пенсию получат те украинцы, которые при наличии 35 лет стажа получали зарплату примерно в 5 раз выше средней.

В апреле автоматически пересчитают выплаты украинцам, которые достигли пенсионного возраста и продолжили работать.