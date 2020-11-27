Пенсионерам старшего возраста повысят размер выплат

Ожидается, что пенсии вырастут на 400-500 гривен. Фото: pixabay.com

В госбюджете 2021 года предусмотрено повышение пенсий украинцев старше 65, 75 и 80 лет. Ожидается, что пенсии вырастут на 400-500 грн.

Для людей старше 65 лет пенсии вырастут благодаря повышению минимальной зарплаты. За 2021 год она вырастет дважды - в январе и в июле, до 6500 грн, рассказывает "Сегодня".

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Лицам, которым исполнилось 75 лет, повышение пенсий будет реализовываться в июле. Также, повышение в 500 грн получат 80-летние пенсионеры.

В то же время на 1 марта запланирована ежегодная индексация пенсий.

На время возможного жесткого 4-недельного карантина так называемого социального локдауна не будет. Проблем с выплатами пенсий, субсидий и другими видами государственной помощи, а также помощи бизнесу возникнуть не должно.