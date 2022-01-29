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суббота, 29 января 2022 17:54

Пенсии в Украине вырастут с марта: на сколько

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Пенсии в Украине вырастут с марта: на сколько
В Украине увеличатся пенсии. Фото: УП

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал увеличение пенсий в Украине.

Выплаты возрастут в результате индексации, которая произойдет весной этого года. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По планам правительства с 1 марта состоится индексация на 14%.

После индексации ожидается, что пенсии в среднем вырастут на 500 гривен. Минимальный размер повышения выплат, согласно планам правительства, составит 100 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 1 марта проиндексируют пенсии

Кабмин планирует:

- повысить минимальную пенсию для лиц со страховым стажем 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы до 2 300 гривен;

- установить минимальную пенсионную выплату для лиц со страховым стажем меньшей продолжительности в размере 2100 гривен;

- повысить пособие на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, до 2 100 гривен;

- установить ежемесячную доплату в размере 135 гривен к пенсиям (по обращениям, поступившим до 31 декабря 2021).

В 2022 году минимальную пенсию для украинцев от 70 лет поднимут до 3 000 гривен. Для этого необходимо чтобы трудовой стаж был не менее 30-35 лет.

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