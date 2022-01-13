Пенсии в этом году вырастут - Шмыгаль

Шмигаль пообещал увеличить пенсии в этом году. Фото: Укринформ

В 2022 году минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 000 гривен.

Для этого необходимо, чтобы трудовой стаж был не менее 30-35 лет, говорилось на заседании правительства.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2022 году ожидается повышение пенсий в несколько этапов. В частности, в марте будет проведена индексация, в том числе и для работающих пенсионеров. Программу доплат расширят на украинцев старше 70 лет, будут пересчитаны пенсии для чернобыльцев с инвалидностью, а также продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.

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"Минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30-35 лет будет 3 000 гривен", - отметил Шмыгаль.

В 2022 году украинцев ожидает несколько этапов повышения пенсий. Средняя пенсия к концу года составит 4533 грн. Минимальная зарплата в Украине составляет 6500 грн., в октябре вырастет до 6700 грн.