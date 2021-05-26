Пенсии на карточки: правительство внесло изменения

Правительство смягчило перевод всех социальных выплат и пенсий исключительно на банковские карты. В решение внесут изменения.

Автор: Елена Луценко Переход на получение пенсий с наличной в карточную форму будет происходить постепенно

"Еще один важный вопрос социальной сферы - это доставка пенсий. Как я и обещал, такая доставка должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий с наличной в карточную форму должен происходить постепенно, реализовываться как право людей, а не обязательство" , - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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Он пообещал закрепить изменения в постановлении. Его текст еще не обнародовали.

Кабмин изменил порядок выплаты пенсий. С 1 сентября деньги будут перечислять только на банковскую карточку. Все пенсионеры должны оформить ее к тому времени. Тем, кто не успеет или не захочет этого сделать, автоматически переведут пенсию в одно из финучреждений, по обращению Пенсионного фонда. Выплачивать пенсии в Украине имеют право 40 банков.