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понедельник, 29 марта 2021 11:30

Пенсии могут снизить вдвое: назвали условие

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Пенсии могут снизить вдвое: назвали условие
Без накопительной пенсии каждое государство будет в ручном режиме "латать дыры". Фото: pixabay

Если не вводить накопительную пенсионную систему, через 30 лет пенсии могут снизиться вдвое.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "РБК-Украина".

"По прогнозам Всемирного банка, если не накапливать, то коэффициент замещения в Украине через 30 лет будет 18%. Сейчас он около 30%. Это - сколько составляет наша пенсия относительно заработной платы. То есть, например, если зарплата 10 тысяч гривен, то пенсия - 1800 гривен", - говорит министр.

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Лазебная добавила, что правительство уже в ручном режиме "дотягивает" солидарные пенсии.

"У нас есть пять минимальных пенсионных выплат. Одна рассчитывается от прожиточного минимума для людей с маленьким стажем, другая - для людей с полным стажем, сейчас составляет 2400 гривен и зависит от минимальной зарплаты. Еще три мы устанавливаем правительственными решениями, в том числе доплаты по возрасту", - отметила Марина Лазебная.

По ее словам, без накопительной пенсии каждое государство будет в ручном режиме "латать дыры".

"В Украине нужно строить цивилизованную накопительную систему. Именно сейчас. Ежегодно 60 тысяч человек из-за возраста у нас просто лишаются возможности участвовать в пенсионном накоплении. Тогда как в 77 странах это работает", - подытожила министр.

В украинцев могут забрать пенсию, если они в течение года не снимают деньги со своей пенсионной карточки. Банки сами передают информацию в отделение Пенсионного фонда.

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