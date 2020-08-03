Пенсии для семей погибших участников АТО могут повысить

Соответствующий проект постановления был утвержден в Кабмине. Фото: pixabay.com

Повышенные пенсии планируют выплатить для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, которые погибли в АТО.

Соответствующий проект постановления был утвержден в Кабмине, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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"Кабмин утвердил проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Документ предусматривает повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС", - говорится в сообщении.

Ветеранам войны и семьям Героев Небесной сотни выплатят компенсацию на приобретение жилья. Общая сумма помощи составляет более 611,2 млн грн.