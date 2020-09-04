"Пакет малыша": сколько семей получили деньги вместо вещей для новорожденных

Социальную карту родители могут открыть в течение года. Фото: pixabay.com

На 2 сентября более 4 тыс. украинских семей получили социальную карту с целевыми средствами для покупки вещей для новорожденных и матерей.

Соответствующие счета в рамках правительственного проекта "пакет малыша" с 1 сентября начал открывать Приватбанк. сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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Социальную карту родители могут открыть в течение года. Зачислены на нее деньги можно использовать в течение года с момента открытия счета. Средства целевые. Их можно тратить на подгузники, салфетки для детей, одежду, детское питание, посуду, игрушки, текстиль для детей. Также можно покупать товары для роженицы.

Правда приобрести необходимую продукцию удастся в учреждениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор. Поэтому министерство приглашает магазины к сотрудничеству.

"Пакеты малыша" с сентября 2018-го начали выдавать каждой роженице в роддоме. В то же время в июне 2020-го возник дефицит из-за несвоевременно проведенного тендера по закупке необходимых товаров. В отдельных областях родителям давали справку, которую нужно было нести в управление соцзащиты. Там обещали телефоном позвать за пакетом, как только они появятся. В то же время с 1 сентября правительство перешло на выплату "пакета малыша" в виде денежной компенсации в размере 5 тыс. грн.