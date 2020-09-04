"Пакет малыша": сколько семей получили деньги вместо вещей для новорожденных

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 369
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 792
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 666
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2493
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 612
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 639
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1476
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3609
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2448
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 639
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5922
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 180
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
пятница, 04 сентября 2020 11:54

"Пакет малыша": сколько семей получили деньги вместо вещей для новорожденных

  Комментировать
&quot;Пакет малыша&quot;: сколько семей получили деньги вместо вещей для новорожденных
Социальную карту родители могут открыть в течение года. Фото: pixabay.com

На 2 сентября более 4 тыс. украинских семей получили социальную карту с целевыми средствами для покупки вещей для новорожденных и матерей.

Соответствующие счета в рамках правительственного проекта "пакет малыша" с 1 сентября начал открывать Приватбанк. сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу

Социальную карту родители могут открыть в течение года. Зачислены на нее деньги можно использовать в течение года с момента открытия счета. Средства целевые. Их можно тратить на подгузники, салфетки для детей, одежду, детское питание, посуду, игрушки, текстиль для детей. Также можно покупать товары для роженицы.

Правда приобрести необходимую продукцию удастся в учреждениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор. Поэтому министерство приглашает магазины к сотрудничеству.

"Пакеты малыша" с сентября 2018-го начали выдавать каждой роженице в роддоме. В то же время в июне 2020-го возник дефицит из-за несвоевременно проведенного тендера по закупке необходимых товаров. В отдельных областях родителям давали справку, которую нужно было нести в управление соцзащиты. Там обещали телефоном позвать за пакетом, как только они появятся. В то же время с 1 сентября правительство перешло на выплату "пакета малыша" в виде денежной компенсации в размере 5 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Пакет малыша": сколько семей получили деньги вместо вещей для новорожденных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Над Верховной Радой впервые подняли украинский флаг

"Кто против тирании– встаньте!"- премьера переросла в акцию протеста

На Закарпатье создали военное формирование

В российском лагере погиб украинский поэт

Ученый изобрел азбуку и назвал своим именем

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 2 Просмотров: 45092
Президент футбольного клуба показала зону бикини
Президент футбольного клуба показала зону бикини
5
 Просмотров: 13005
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 10206
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 Просмотров: 9072
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7209
Экономика
Кто больше всех пострадал в авиа-индустрии и когда мы снова начнем летать? - отвечает Юрий Мирошников
Кто больше всех пострадал в авиа-индустрии и когда мы снова начнем летать? - отвечает Юрий Мирошников Просмотров: 36
Сравнили доходы мужчин и женщин: кто зарабатывает больше
Сравнили доходы мужчин и женщин: кто зарабатывает больше Просмотров: 99
Перед выходными Нацбанк поднял курс доллара
Перед выходными Нацбанк поднял курс доллара Просмотров: 504
Каким будет курс доллара. Прогноз министра экономики
Каким будет курс доллара. Прогноз министра экономики Просмотров: 513
В Минобразования рассказали, где возьмут деньги на маски и средства дезинфекции для школ
В Минобразования рассказали, где возьмут деньги на маски и средства дезинфекции для школ Просмотров: 135
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
2
Зеленский назвал Лероса предателем
Голосов: 25175
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua