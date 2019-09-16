Отменят запрет на вывоз леса-кругляка из Украины

Новое правительство хочет отменить мораторий. Фото: "Багнет"

Украина планирует отменить мораторий на экспорт леса-кругляка.

Для этого потребуется реформировать отрасль лесного хозяйства, сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью "Европейской правде".

Он рассказал об арбитраже, который идет между Украиной и ЕС относительно моратория на экспорт леса-кругляка. Этот мораторий противоречит соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

"Здесь хорошей новостью является указ президента о плане мероприятий по реформированию в сфере лесного хозяйства. Предусмотренные в нем меры должны привести к устранению проблемы, которая есть в наших отношениях с ЕС. Мы готовы реформировать лесное хозяйство до такого уровня, в котором можно отменять мораторий", - заявил Качка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Москаль назвал неправдивой карту вырубки лесов Кутового

Он заявил, что кроме запрета на экспорт леса в Украине существует проблема с его контрабандой. Новые министры будут бороться с ней совместно с Евросоюзом. Будут привлекать европейские инвестиции в развитие украинской лесозаготовки и выращивание леса.

Из Украины в страны ЕС импортируется больше всего незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, изучающий проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру.