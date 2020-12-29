Открыть депозит: какую валюту предпочитают украинцы

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн. Фото: unsplash

В этом году в ноябре украинцы оформили депозитов в гривне на сумму вдвое большую, чем в долларах.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 декабря 2020 года общая сумма вкладов украинцев составила 582,39 млрд грн. Это на 7,33 млрд грн больше, чем на 1 ноября этого года.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2020:

- вклады в национальной валюте - 335,60 млрд грн. В ноябре украинцы оформили депозитов на 4,87 млрд грн;

- вклады в иностранной валюте - 246,79 млрд грн. Этих депозитов за месяц оформили на 2,46 млрд грн.

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"Вклады 98 процентов вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тысяч гривен, поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 227,11 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,2%, а сумма их вкладов на 1 декабря 2020 года составила 45,71 млрд грн. Это 7,8% общей суммы вкладов.

В ноябре население продало валюты больше, чем купило, сообщают в Национальном банке. Украинцы купили валюты на сумму эквивалентную $1,32 млрд. Это на 3% меньше, чем в октябре.