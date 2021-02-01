Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото

Фото: Юлия Карманская

1 февраля в киевском ТРЦ Blockbuster Mall открылся первый магазин шведской компании IKEA - крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома.

Вместо большого торгового центра на украинский рынок вышел магазин городского формата. Это первый случай открытия city store в регионе Юго-Восточной Европы, в которую входят Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения.

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В магазине можно приобрести около 2 тыс. Наименований, среди которых подушки, пледы, ароматические свечи и другой декор комнат. Более габаритные товары, вроде мебели, предлагают заказать онлайн.

Магазин будет работать с 10:00 до 22:00 с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Покупателей призывают соблюдать социальную дистанцию, носить маски, проверяют температуру.

Ранее представители компании предупреждали, что в магазине смогут находиться максимум 500 человек одновременно.

В мае 2020 года шведская компания IKEA запустила онлайн-продажи. До этого на протяжении 16 лет пыталась зайти на украинский рынок, впервые попробовав в 2005. На пути двух попыток стали коррупционные схемы и нестабильная ситуация в результате войны на Донбассе. В 2018 компания объявила об открытии магазина городского формата вместо большого торгового центра. В 2019 событие решили отложить из-за проблем с торговыми площадями. В мире работает 445 магазинов компании IKEA. Большинство из них - двести семьдесят первом Европе.