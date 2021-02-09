Отель, где обедали Путин и Лукашенко, не могут продать

На строительство отеля потратили 108 млн грн. Фото: РО ФГИУ

Фонд госимущества 5-й раз выставит на торги гостиницу "Славянский" в Новгороде-Северском Черниговской области. Аукцион состоится 4 марта. Стартовая цена - 52,6 млн грн.

"4 марта состоится онлайн-аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного коммерческого предприятия "Гостиница "Славянская". Его общая площадь 4883,9 метра квадратных. На торги выставят собственно здание гостиницы (4 этажа и надстройка) площадью 4752,7 метра квадратных, а также здания котельной и гаража площадью 131,2 метра", - говорится в сообщении на официальной странице регионального отделения Фонда.

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Отель "Славянский" построили в 2004 - 2005 годах специально для встречи трех президентов: Украины, Беларуси и России. Потратили на него 108 млн грн. Однако Александр Лукашенко и Владимир Путин в нем даже не заночевали - только пообедали и поехали. Отель проработал некоторое время и его закрыли, поскольку он оказался нерентабельным.

Отель "Славянский" уже выставляли на аукцион 15 сентября 2020-го. Его приобрел за более 28,8 млн грн единственный участник торгов Роман Кийовский. Однако он не уплатил деньги за объект, поэтому соглашение с ним расторгли. Гарантийный взнос, около 3 млн грн, пошел в госбюджет.