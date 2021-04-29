Отец Нобелевского лауреата ограбил банк

Саймон Смит Кузнец учился в Харьковском коммерческом институте. Фото: kharkivoda.gov.ua

30 апреля 1901 года родился лауреат Нобелевской премии по экономике Саймон Смит Кузнец.

Саймон (Семен) родился в Пинске (ныне Беларусь). Имел двух братьев. Отец работал главным бухгалтером местного отделения Азовско-Донского коммерческого банка. В начале 1909-го Саймон вместе с матерью переехал в Ровно. Там жили ее родители. Отец остался в Пинске. В январе 1910 года стало известно, что он присвоил значительную сумму средств банка. Также одолжил деньги у состоятельных горожан. После чего выехал по фальшивым документам сначала в Германию, затем в США.

Саймон Кузнец закончил четыре класса Ровенского реального училища. Затем семья переехала в Харьков. С 1915-го по 1917-й учился во втором реальном училище. Окончил дополнительный класс, получил право поступить в вуз. С осени 1918-го до 1921-го учился в Харьковском коммерческом институте. Через год семья выехала в Польшу, а оттуда Саймон вместе со старшим братом эмигрировал в США.

Поступил в Колумбийский университет, получил степень магистра по экономике. В 1926 году получил докторскую степень.

С 1927 года Саймон Кузнец возглавлял Комитет по экономическому росту при Национальном бюро экономических исследований. Работал в Гарварде, университетах Пенсильвании и Джона Хопкинса.

Становится первопроходцем в изучении новой для того времени отрасли экономики - исследований национального дохода. Автор теории строительных циклов-колебаний продолжительностью в 18-25 лет, которые связаны с периодическим массовым обновлением жилья новым поколениям. Изучал особенности демографических процессов и их влияние на экономику.

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Нобелевскую премию получил в 1971 году "за эмпирически обоснованное толкование экономического роста, которое привело к новому, более глубокому пониманию экономической и социальной структуры и процесса развития в целом". "Закон Кузнеца", "Большой маятник", "Гипотеза Кузнеца" - эти и другие термины экономической науки связаны с именем Саймона Кузнеца.

Умер Нобелевский лауреат 8 июля 1985.

14 октября 2013 года имя Саймона Кузнеца было присвоено Харьковскому национальному экономическому университету. Через два года горсовет переименовал одну из улиц в его честь.